HSC-Stammkeeper Sascha Algermissen verlängert - Kiene wechselt zu Ligakonkurrent

Das Torwartteam des HSC Hannover nimmt rechtzeitig vor dem Trainingsauftakt am Montag Formen an: Nachdem Routinier Benjamin Ortner seinen Vertrag verlängerte und Talent Leon Frelke aus der eigenen Jugend aufrückte, hat mit Sascha Algermissen nun auch der Stammkeeper dem Regionalligisten für eine weitere Saison zugesagt.

Der 23-Jährige wechselte vor drei Jahren vom SV Arminia an die Constantinstraße, geht also in seine vierte Saison als Nummer eins. „Ich bin froh, dass das geklappt hat. Sascha hatte auch Angebote aus der Region“, sagt Trainer Martin Polomka. „Das war ein guter Job von Frank Kittel.“