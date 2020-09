3:5 gegen eiskalten SSV Jeddeloh: HSC Hannover ist schon wieder Tabellenletzter

Sascha Algermissen stach heraus in seinem orangenen Torwarttrikot – und war am Ende der ärmste Tropf auf dem Feld. Der Keeper konnte sich nur ein einziges Mal auszeichnen und musste doch fünfmal hinter sich greifen. Eine Schuld traf den 23-Jährigen nicht, und Bruchteile vor dem Abpfiff musste er auch noch einen schmerzhaften Zusammenprall mit einem Spieler des SSV Jeddeloh über sich ergehen lassen. Weswegen der erste Weg von Gästetrainer Oliver Reck nach dem 5:3 (2:1)-Sieg seiner Mannschaft zum Keeper des HSC Hannover führte.

"Wenn du solche Fehler machst, hast du keine Chance"

Es vergangen gefühlt keine 20 Sekunden, in denen die Stimme des 471-maligen Bundesligaspielers nicht über den Platz hallte. Dabei hätte es seine Anweisungen wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Jeddeloh musste nur auf die Fehler der Gastgeber warten, und die gab es in schöner Regelmäßigkeit. „Wenn du solche Fehler machst, hast du auch in der Regionalliga keine Chance, ein Spiel zu gewinnen“, sagte HSC-Trainer Martin Polomka. Im Spiel gegen den Ball wussten beide Mannschaften zu überzeugen, im Spiel mit Ball wirkten die Jeddeloher allerdings gefestigter. Und im Aufbau offenbarte der HSC viele Schwächen.