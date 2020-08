Nach Test gegen 96: HSC nimmt trotz Niederlage viele positive Erkenntnisse mit 

"Es ist also enger geworden"

Bleibt das Problem mit der Offensive. Gegen die Zweitligaprofis wurde es erst besser, als 96 durchwechselte. Polomka will gar nicht streng werden. Die Abläufe im Umschaltspiel nach Ballgewinn waren noch kein Thema im Training, das soll in den nächsten Wo­chen folgen. Beim Spiel in der Vorsaison hatte der HSC 0:4 verloren, dieses Mal 2:5: "Es ist also enger geworden."