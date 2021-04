Ärger mit dem Gesundheitsamt: Jetzt darf auch der HSC Hannover trainieren

Die Fragen in den vergangenen Tagen sind immer drängender geworden: „Warum dürfen andere trainieren und wir nicht? Was macht ihr falsch?“ Frank Kittel, Manager der HSC-Fußballer, hat zuletzt mit vielen aufgebrachten Mitgliedern sprechen müssen.

Aber der Reihe nach: Sportvereine in Niedersachsen dürfen seit dem 5. März wieder Training anbieten – allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushalts darf Sport ausgeübt werden. Viele Klubs aus der Hochinzidenzkommune Hannover – die Corona-Neuerkrankungsrate liegt hier seit Wochen über dem kritischen Wert von 100 – haben nicht lange gezögert. Erarbeiteten Hygienekonzepte, steckten Felder ab, sperrten Kabinen, regelten die Zufahrtswege, führten Namenslisten – um ihren Mitgliedern und sich selbst eine Perspektive zu bieten, um den Nachwuchs in Bewegung zu bringen. So auch der HSC.