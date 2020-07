Hannoveraner mit 134 Regionalligaspielen: Angelt sich der HSC Kevin Kalinowski?

Der 26-Jährige ist 1,88 Meter groß, hat für den TSV Havelse, SC Verl, die TSG Neustrelitz, den BSV Rehden und zuletzt beim VfB Oldenburg insgesamt 134 Spiele in der Regionalliga absolviert.

"Konkurrenzkampf hat begonnen": Germania Egestorf startet mit 32-Mann-Kader in die Vorbereitung

"Noch Sand im Getriebe": 96 II unterliegt Arminia, HSC testet erfolgreich in Heeßel

Mehr zum Amateurfußball in Hannover

Kalinowski wohnt im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp, wechselte nach Stationen beim SV Arminia und SC Langenhagen 2010 in die U17 des HSC. Trainer damals: Frank Kittel, heute Sportmanager des Regionalligisten. In der Saison 2011/2012 absolvierte der Innenverteidiger 23 Spiele für den VfL Oldenburg in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost.