HSC Hannover verpflichtet Emghames und Adomah, Dauter schon wieder weg

Der 21-Jährige, im Sommer von Hannover 96 II an die Constantinstraße gekommen, hat sich entschieden, Abstand vom Leistungssport zu nehmen. "Er hat schon länger mit dem Gedanken gespielt", erzählt Polomka. "Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er gesundheitlich zur Ruhe kommt. Fußball ist nicht alles."

Martin Polomka hätte gern noch zwei weitere Wochen sowie Testspiele gehabt, "aber das ist die Trainerkrankheit". Aber genauso hat der HSC Hannover "Bock darauf, dass es endlich wieder losgeht". Und zwar am Sonntag (15 Uhr) beim VfB Oldenburg. Mit zwei neuen Spielern, aber ohne Marc Dauter.

Als neuer Mensch ist Yousef Emghames zum HSC zurückgekehrt. Der 22-Jährige hatte sich im Sommer nach einem halben Jahr vom Regionalligisten verabschiedet - in der Hoffnung, den Sprung in den Profifußball zu packen. Nun ist er zurück, mit elf Kilogramm weniger auf den Rippen.

"Yousef hat hart an sich gearbeitet"

"Ich habe ihn erst gar nicht erkannt", lacht Polomka. "Yousef ist in einer sehr guten körperlichen Verfassung, hat hart an sich gearbeitet." Mit Betreten der Kabine sei es so gewesen, als ob der offensive Mittelfeldspieler nie weg gewesen wäre.