David gegen Goliath? HSC reist zum Titelkandidaten nach Wolfsburg

Noch hält sich Martin Polomka mit Kritik zurück, redet sein Team stattdessen stark. Die Tabelle in der Vorrundengruppe Süd der Regionalliga Nord interessiert den Trainer des HSC Hannover nur am Rande. Doch das kann sich schnell ändern, umso länger Polomkas Elf im Keller feststeckt.

Angreifer Marvin Ibekwe hat seine Rotsperre abgesessen, dafür fehlen in Wolfsburg Francis Adomah und Ilyas Bircan (beide leichte Zerrung).

Bei den Mitteln, die der Verein aus der List zur Verfügung habe, sei jedes Duell ein Spiel David gegen Goliath. Was vor allem für die heutige Partie gelten dürfte. „Das wird das erste Spiel, in dem wir nicht mehr Ballbesitz haben“, sagt Polomka.

„Schlusslicht ist Jeddeloh, das aus zehn Chancen sechs Tore macht“, sagt Polomka. „Und drei Tore in einem Spiel haben wir in dieser Liga auch noch nicht gemacht.“

Er sei ganz entspannt, sagt Polomka nach den Auftaktniederlagen in Oldenburg (0:1) und gegen Jeddeloh. „Die Ergebnisse sind blöd, aber deswegen ist auch nicht alles schlecht. Noch ist alles möglich.“

Die Reserve der Wölfe startete vor einer Woche mit einem 3:0-Sieg in Hildesheim in die neue Saison, dürfte erneut zu den ganz heißen Titelkandidaten in der 4. Liga zählen.

"Das macht mich zuversichtlich"

Gerade zu Hause wollen wir in der gleichen Art und Weise auftreten, genauso bissig und fokussiert agieren", sagt VfL-Trainer Henning Bürger. "Dann haben wir gute Chancen, erneut erfolgreich zu sein. In Hildesheim hatten wir eine harte Nuss zu knacken, haben das aber sehr gut gelöst. Das macht mich auch für die kommenden Aufgaben sehr zuversichtlich.“