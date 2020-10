"Dürfen nicht verlieren": HSC im Kellerduell gegen Hildesheim gefordert

Kellerduell in der Regionalliga. Der HSC tritt am Sonntag (15 Uhr) beim VfV 06 Hildesheim an – und hat sich klare Ziele gesetzt. Beide Teams müssen mit großer Wahrscheinlichkeit in die Abstiegsrunde. Der Mo­dus sieht hierbei vor, dass die Punkte aus den direkten Duellen mitgenommen werden. Die Niederlage gegen Topteam Rehden vergangene Woche kann der HSC tabellarisch locker verkraften.

Bei dem Aufsteiger ist nun ein Sieg ungleich wichtiger. Und genau den hat sich Martin Polomka zum Ziel gesetzt. Das Training unter der Woche klappte nach langer Zeit wieder in Soll-Stärke, einzig Yousef Emghames fehlt weiter.