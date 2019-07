3:1 gegen den VfV Hildesheim: Der HSC schießt sich warm für den Porta-Pokal

Das erste Testspiel als Regionalligist hat der HSC erfolgreich hinter sich gebracht: Am Sonnabend bezwang das Team von Martin Polomka den klassentieferen VfV Borussia 06 Hildesheim mit 3:1 – und das nach 0:1-Pausenrückstand. Doch bereits am Montag geht es für den Aufsteiger weiter. Eröffnungsspiel gegen die Gastgeber Es fällt der Startschuss beim 32. Porta Pokal des Landesligisten SV Ramlingen/Ehlershausen. Polomka zeigte sich „stolz, dass die Ramlinger gegen uns beginnen“. Die erste Begegnung startet um 18.30 Uhr. Ab 20.15 Uhr folgt die Begegnung des Oberligisten MTV Eintracht Celle – mit dem in der Region keineswegs unbekannten Trainer Hilger Wirtz – gegen den Heeßeler SV aus der Landesliga. „Der Porta-Pokal ist in der Region das hochwertigste Turnier – neben dem SPORTBUZZER-Cup“, sagt Polomka. „Da sind die Topteams der Region vertreten.“ Er selber ist bislang mit dem HSC ins Halbfinale und Finale gekommen. „Ich würde sehr gerne noch eine Stufe weiter kommen“, so der HSC-Coach. Er freut sich in jedem Jahr auf den Porta-Pokal und das Ambiente in Ramlingen. „Das ist eine fantastische Anlage, die allen Teams gute Rahmenbedingungen bietet.“ Es sei für die Zuschauer auch die Chance, die neuformierten Teams aus der Nähe zu sehen.

Kaderplanung abgeschlossen: Das sind die Neuzugänge des HSC Hannover Erster Neuzugang: Rodi Hezo (20, links im Bild) wechselt vom Heeßeler SV zum HSC Hannover. ©

Davon hat der HSC gleich eine ganze Menge zu bieten. Schon im Duell gegen die Hildesheimer kamen einige von ihnen zum Einsatz und machten gleich positiv auf sich aufmerksam. Torjäger Almir Kasumovic, der vom TSV Havelse an die Constantinstraße gewechselt ist, traf gleich in seinem ersten Einsatz. Nach Zuspiel von Rodi Hezo, der vom Heeßeler SV gekommen ist, schoss er aus kurzer Distanz zum 1:1 ein (69.). Griffiger Antunovic An den weiteren Treffern waren direkt alteingesessene HSC-Kicker beteiligt. Rechtsverteidiger Atilay Batbay schloss einen schönen Angriff zwei Minuten später mit einem Distanzschuss in die lange Ecke ab. Igor Antunovic zeigte sich griffig und eroberte in der VfV-Hälfte den Ball, steckte gedankenschnell auf Torben Deppe durch, der dem Torwart keine Abwehrchance ließ (74.).

Für Polomka war dies „ein gutes Ergebnis gegen einen super Gegner“. Er sah noch Höhen und Tiefen bei seiner Mannschaft, die er auf allen Feldpositionen zur Pause komplett austauschte. Lediglich Torwart Julian Wenzl durfte durchspielen. „Nach der Pause haben wir gegen den Ball deutlich besser gearbeitet. Das war unser Schlüssel zum Erfolg“, lobte der Coach. Sonntag bringt den VfV in Führung Im ersten Abschnitt hatten die Hildesheimer noch zu viele Räume, um sich zum HSC-Tor zu kombinieren. Einen Angriff nutzte Thomas Sonntag vor 200 Zuschauern zur Gästeführung (22.). Martin Wiederhold – HSC-Neuzugang von Eintracht Northeim – hatte vor der Pause die beste Möglichkeit für einen HSC-Treffer, scheiterte aber mit seinem Schuss aus 18 Metern. In Gruppe B fällt beim Porta-Pokal am Dienstag der Startschuss. Der Regionalligist TSV Havelse trifft ab 18.30 Uhr auf die TSV Burgdorf aus der Landesliga, ab 20.15 Uhr messen sich der Landesligist SC Hemmingen-Westerfeld und Oberligist SV Arminia. Nach den weiteren Spielen der Gruppenphase (10., 11., 15. und 16. Juli) werden die Halbfinals am Freitag, 19. Juli, ausgetragen, das Finale findet am Sonntag, 21. Juli, statt.

