HSC-Lichtblicke: Spannende Post für die B-Mädchen, Coach Klamka übernimmt drei Jungen-Teams

Kein Spiel, kein Training, die Talente trotzdem bei der Stange halten. Mit diesem Problem steht der HSC nicht alleine da. Die Ehmer gehören mittlerweile zu einer guten Adresse in Sachen Handball-Nachwuchs, halten durch Aktionen wie gemeinsames Online-Training den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen. Nun schien der Weg weg vom Bildschirm und hin zum gemeinsamen Spiel möglich. Der Landesverband schrieb die Vereine an, klopfte das Interesse ab, wer an einer DM-Ausspielung teilnehmen mag - und Interesse hatte Ehmen. "Wir haben das auf den ersten Blick toll gefunden, den B-Juniorinnen eine Perspektive zu bieten", sagt HSC-Jugendwartin Kerstin Geffers. Das Oberliga-Team mit fünf Landesauswahl-Spielerinnen ist das Aushängeschild im Nachwuchsbereich.

Motto "Alle oder keine"

"Nach gemeinschaftlicher Prüfung mit der Stadt ist es nicht zu verantworten einen Trainingsbetrieb als mögliche Vorbereitung auf die DM durchzuführen. Hier hätten nach aktuellen Vorgaben nur unsere fünf Auswahlspielerinnen trainieren dürfen. Diese Frage stellte sich für uns gar nicht, da wir wenn nach dem Motto 'Alle oder keine' gehandelt hätten", so Geffers, die auch sagt: "Uns ist bewusst, dass es in diesen Pandemie-Zeiten vielleicht nicht die beste Idee ist, so eine Meisterschaft zu spielen."