HSC, Limmer und Bemerode: Mit diesen Problemen haben Hannovers Oberliga-Teams noch zu kämpfen

Der TSV Bemerode ist der alte Hase unter den Teams in der Oberliga. Zumindest aus Hannoverscher Sicht: Während Absteiger TSV Limmer und Aufsteiger HSC Hannover neu in die Liga stoßen, ist es für die Mannschaft von Trainerin Cordula Anderson bereits das dritte Jahr nach dem Aufstieg. Nach Platz 9 und 10 soll es nicht noch einen Platz nach unten gehen - der würde nämlich den Abstieg bedeuten.

"Wir haben eine Jugend-forscht-Truppe"

Der Start ist den Bemeroderinnen mit fünf Punkten aus vier Spielen geglückt. Platz fünf würde Anderson am Ende der Saison gern unterschreiben. "Wir haben aber keine Platzierung als Ziel gesetzt. Natürlich wollen wir am liebsten so früh wie möglich den Klassenerhalt klar machen." Aber: "Wir haben eine Jugend-forscht-Truppe. Ich glaube, wir stellen das jüngste Team der gesamten Oberliga. Da muss man mit einer gewissen Fehlerquote einfach rechnen."

An Konstanz mangele es naturgemäß noch, in personeller Hinsicht jedoch nicht: "Die Spielerinnen sind sehr vereinstreu." Aus dem eigenen Nachwuchs rücke immer reichlich Qualität nach. Der junge Kader habe Vor- und Nachteile: Die Spielerinnen haben technische Qualitäten, sind fit, an Erfahrung mangelt es aber natürlich noch. "Wir versuchen das Körperliche, das Zweikampfverhalten, immer wettkampfnah zu trainieren", so Anderson, damit ihre "Leichtgewichte furchtlos in die Partien gehen".