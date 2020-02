"Unangenehm sein": HSC startet gegen den HSV II in die entscheidenden Wochen

Weil der SV Wilhelmshaven seinerzeit zwangsabsteigen musste, hätten in der Saison 2013/14 theoretisch 27 Punkte für den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Nord ge­reicht. Und selbst davon ist der HSC 16 Zähler entfernt. In 14 Spielen muss die Mannschaft von Trainer Martin Polomka jetzt die Suppe auslöffeln, die sie sich nach dem Aufstieg selbst eingebrockt hat. Mit einem Nachholspiel auf eigenem Platz gegen den Hamburger SV II beginnen am Samstag (16 Uhr) die Wochen der Wahrheit.