HSC, Havelse, Egestorf und 96 II erhalten Regionalliga-Lizenz ohne Auflagen

Noch steht in den Sternen, wann die Saison 2020/21 in der Regionalliga Nord überhaupt startet. Die Zulassung für die kommende Spielzeit haben 27 Vereine aber schon bekommen. Dazu zählen die hannoverschen Regionalligisten HSC Hannover, TSV Havelse und Hannover 96 II sowie Oberligist 1. FC Germania Egestorf/Langreder, der ebenfalls einen Lizenzantrag eingereicht hatte.

Die Trainer Martin Polomka (links, HSC Hannover), Jan Zimmermann (Mitte, TSV Havelse) und Christoph Dabrowski (rechts, Hannover 96 II) sind in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv geworden. ©

Alle Transfers im Überblick: Das hat sich bei Hannovers Regionalligisten in der Winterpause getan

Sandkastenliebe mit Fußballgen: Was machen eigentlich Jürgen und Petra Stoffregen?

Nord-FV will alle fünf Regionalligen abbrechen: HSC gerettet, Lübeck Meister

HSC kann sich auf weitere Regionalliga-Saison einstellen

Damit können zumindest Havelse und 96 II sicher für die kommende Saison planen, auch der Tabellenletzte HSC hat quasi Gewissheit für eine weitere Spielzeit in der vierthöchsten Klasse. Am 25. Juni will der NFV die Saison aller Voraussicht nach abbrechen - ohne Absteiger und mit Aufsteigern.

Unklar wird voraussichtlich auch nach dem 25. Juni noch sein, wie die auf 22 Mannschaften aufgeblähte Regionalliga Nord der Männer in die neue Saison geht – dem Vernehmen nach soll die Liga auf zwei 11er-Staffel mit anschließenden Play-offs aufgeteilt werden.