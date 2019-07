HSC vorm Spiel des Jahres: Algermissen und Polomka freuen sich auf Hannover 96

„Wir freuen uns alle riesig auf die Partie und können es gar nicht erwarten“, so der 21-Jährige. Ihm ist bewusst, dass wohl ein arbeitsreiches Spiel auf ihn zukommt. „Das ist für einen Torwart natürlich super, wenn man sich auszeichnen kann“, sagt Algermissen. Sein Wunsch: „Es wäre schön, wenn wir in Führung gehen können.“ Nach einer kurzen Pause schiebt er nach: „Vielleicht ist ja sogar eine Überraschung drin und wir können das Spiel gewinnen.“ Das wäre für Trainer Martin Polomka auch etwas Neues. Denn beide bisherigen Spiele gingen verloren – jeweils beim 0:10 und 0:4 ohne eigenen Torerfolg. „Jetzt muss es mal klappen“, so Polomka. Immerhin gelang es dem HSC im Vorjahr, das Spiel bis zur Schlussphase offen zu gestalten.

Zehn Jahre hat Sascha Algermissen in der Jugend für Hannover 96 gespielt, bevor es ihn 2013 zur B-Jugend des SV Arminia zog. Inzwischen hütet er das Tor des Regionalligaaufsteigers HSC. „Natürlich ist das ein Highlight“, sagt der Schlussmann vor dem Duell mit Hannover 96 am Mittwoch. Anpfiff des Testspiels ist um 18.30 Uhr im VW Podbi Sportpark an der Constantinstraße.

Neben Algermissen sind mit Maurice Kleinert, Mohamed Darwish, Almir und Gian-Luca Kasumovic, Hauke Bartels und Kapitän Ferhat Bikmaz gleich sieben Spieler in den Reihen des HSC, die früher bei 96 gekickt haben. Taktisch wird Polomka seinen Spielern nicht viel mit auf den Weg geben. „Alle sollen rausgehen, sollen einen tollen Fußballabend und auf keinen Fall Ehrfurcht haben.“ Ihm ist bewusst, dass „96 uns gnadenlos alle Fehler aufzeigen wird“. Das sei angesichts der in knapp eineinhalb Wochen beginnenden Regionalligasaison aber auch förderlich.

Algermissen will Zieler und Tschauner beobachten

Algermissen, der in den vergangenen Jahren auch immer wieder einmal in der HDI Arena Spiele der Profis verfolgte, freut sich darauf, die Spieler nun aus der Nähe sehen zu können. Obwohl er sich beim Warmmachen mehr auf seine Aufgabe konzentrieren wird, will er auch einmal das Aufwärmprogramm von Ron-Robert Zieler und Philipp Tschauner beobachten. Er sieht die erneute Verpflichtung Zielers als Glücksgriff an.

„Er hat ein super Ansehen in Hannover und ist Weltmeister – das sagt eine Menge aus.“ Aber auch Tschauner und Michael Esser sieht Algermissen als „sehr gute Torhüter an.“ Der HSC-Keeper hofft auf eine schnelle Rückkehr von 96 in die Bundesliga. Auch Polomka sieht das so. „Als Absteiger mit dem zweithöchsten Etat sind sie natürlich Favorit. Es steckt auch genug Qualität im Team“, sagt er.

Der HSC rechnet mit mindestens 1500 Zuschauern. Im Stadion ruhen für diese Partie die Arbeiten, die aufgrund des Aufstiegs erforderlich sind. Die neuen Banden sind noch nicht komplett errichtet. „Am Donnerstag geht es mit dem Bau aber direkt weiter“, kündigt Polomka an. Der Einlass ist ab 17 Uhr möglich. Karten kosten an der Abendkasse 14 Euro und ermäßigt 9 Euro. „Die 96-Profis werden nach der Begegnung am Rande des Platzes Autogrammwünsche erfüllen“, verspricht HSC-Sportmanager Frank Kittel.