Als Trainer der B-Jugend: HSG Deister-Süntel holt Christian Ellmers zurück

Bereits von 2014 bis 2018 fungierte der 39-Jährige als Nachwuchskoordinator bei den Handballfreunden Springe, die 2017 gemeinsam mit der Handballsparte der TuSpo Bad Münder die HSG gründeten. Nach dem Aus für den Drittligahandball in Springe wechselte Ellmers, der in Hildesheim wohnt, zum MTV Groß Lafferde.

Christian Ellmers ist zurück bei der HSG Deister-Süntel. „Nachdem bekannt wurde, dass er seinen Vertrag bei GW Himmelsthür nicht verlängert, war der Kontakt schnell wieder hergestellt“, sagt HSG-Pressesprecher Jens Buchmeier. Ellmers wird nun gemeinsam mit Nicole Hitzschke die ambitionierte männliche ­B-Jugend der HSG in die nächste Spielzeit in der Oberliga führen.

"Es steckt viel Potenzial in der Truppe"

Nun also die Rückkehr. Der Coach soll mit der B-Jugend der HSG an alte Erfolge anknüpfen. Vor dem Wechsel nach Groß Lafferde führte Ellmers die mittlerweile in der 3. Liga etablierten Spieler wie Jonas Borgmann, Jakob Bormann und Daniel Hoffmann an Springes erste Mannschaft heran.

Der C-Lizenz-Inhaber freut sich auf die erneute Arbeit in der HSG-Jugend: „Die bisherigen Trainer und die Mannschaft haben einen guten Job gemacht, es steckt viel Potenzial in der Truppe. Ich freue mich, das zusammen mit Nicole noch zu steigern“, sagt Ellmers.