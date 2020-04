Der erste Schritt ist getan: HSG Deister-Süntel träumt von der Rückkehr in die Oberliga

Viele Fans werden sich noch an die Zeit erinnern, als sich die Handballfreunde Springe bis Mitte der 2000er-Jahre in der Oberliga heiße Derbys mit dem TSV Barsinghausen geliefert haben. Den ersten Schritt auf dem Weg zurück auf die große Landkarte des Handballs hat die Mannschaft von Trainer Slava Gorpischin nun mit dem Aufstieg in die Landesliga gemacht. „Es war unser großes Ziel. Wir freuen uns riesig, dass es geklappt hat“, sagt Sprecher Jens Buchmeier. „Wir haben es nicht erwartet, aber gehofft, dass es so gut läuft.“

Geändert hat sich nicht nur der Name

Seit dem Rückzug aus der 3. Liga am Ende der Saison 2017/18 geht der Verein nach dem Zusammenschluss mit der TuSpo Bad Münder als HSG Deister-Süntel an den Start. Geändert hat sich nicht nur der Name. Längst vorbei sind die Zeiten, als die Spieler mit einer Menge Euros auf die südliche Seite des Deisters gelockt wurden.

Die HSG setzt auf ihre Talente. „Es sind alles Springer Jungs“, berichtet der Sprecher, und in seiner Stimme schwingt eine gehörige Portion Stolz mit. Die Mannschaft schafft eine große Identifikation mit dem Publikum. Durchschnittlich 150 Zuschauer kamen zu den Heimspielen an die Harmsmühlenstraße.