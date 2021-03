Slava Gorpishin bleibt: HSG Deister-Süntel verlängert mit seinem Trainerteam

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass der Aufsteiger HSG Deister-Süntel in der Saison 2020/2021 kein einziges Spiel in der Landesliga hat austragen können. Ob die oft zitierte Euphorie, mit der Neulinge in die Spielklassen starten, in die nächste Saison herübergerettet werden kann, bleibt abzuwarten. Definitiv unverändert wird das Trainerteam der Spielgemeinschaft aus Springe und Bad Münder nach dem Sommer bleiben.

Anzeige

Chefcoach Slava Gorpishin, Co-Trainer Jan Linke sowie Torwarttrainer Uwe Naumann werden als Übungsleiter in ihr viertes Jahr bei der HSG gehen. „Wir wollten frühzeitig Sicherheit auf diesen wichtigen Positionen und freuen uns, dass sich Slava Gorpishin, Jan Linke und Uwe Naumann dafür entschieden haben, den eingeschlagenen Weg mit uns weiterzugehen“, sagt der Sportliche Leiter Henning Jung.