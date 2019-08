HSV-Kapitän Aaron Hunt kritisiert Klub-Umfeld: "Anspruch und Wirklichkeit passen nicht zusammen"

Aaron Hunt hat die hohe Erwartungshaltung im Umfeld des Hamburger SV kritisiert. "Wenn man nach einem solchen 1:1 wie jetzt gegen Darmstadt am nächsten Tag durch die Stadt oder am Volkspark herumläuft, dann hat man das Gefühl, dass man 0:3 verloren hat und wir chancenlos waren. Anspruch und Wirklichkeit passen bei vielen nicht zusammen", sagte der HSV-Kapitän vor dem zweiten Saisonspiel am Montagabend beim 1. FC Nürnberg in einem Sky-Interview.

Hunt, der den Hanseaten zum Auftakt der Zweitliga-Spielzeit gegen Darmstadt mit einem verwandelten Foulelfmeter in der achten Minute der Nachspielzeit einen Punkt gerettet hatte, weiter: "Ich kenne das aus den letzten Jahren. Viele Leute wollen mitreden, haben ihre Meinung. Fakt ist aber, dass wir als Mannschaft ruhig bleiben müssen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben aber einen erfahrenen Trainer, der schon unglaublich viel erlebt hat. Ich mache mir für die nächsten Wochen keine großen Sorgen."

Hunt lobt HSV-Trainer Dieter Hecking

Dabei sieht der 32-Jährige den neuen Trainer Dieter Hecking als wichtigste Figur. "Wir haben viele Spieler hier, die das vielleicht aus ihrer Vergangenheit mit dem Leistungsdruck noch nicht so kennen und jetzt in einem Verein sind, in dem es nur zählt, am Wochenende zu gewinnen. Auch ein Unentschieden ist bei den meisten nicht willkommen. Wir haben aber einen Trainer, der immer die richtigen Worte und gute Ansprachen findet", erklärte Hunt

Aber auch die Zusammensetzung der neuen Mannschaft bewertet der Mittelfeldspieler positiv. "Wir können einen guten Ballbesitzfußball spielen, haben aber auch ein gutes Umschaltspiel. Wir haben vorne schnelle Spieler, die auch ins Eins-gegen-eins gehen können. Zudem haben wir Spieler, die diese Spieler mit ihrem Passspiel in Szene setzen können", erklärte Hunt: "Wir haben uns zudem in der Innenverteidigung oder generell in der Verteidigung deutlich verstärkt. Wir haben vier bis fünf Innenverteidiger auf einem Niveau, weshalb man fast schon würfeln kann, wer spielt. Da hat es der Trainer Woche für Woche nicht einfach. Da sehe ich uns auf jeden Fall sehr gut aufgestellt."

