Zweite Liga im Liveticker: Der HSV empfängt den 1. FC Magdeburg

Der Hamburger SV will am Montag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ein gutes Stück näher kommen. Nach dem erneuten Patzer von Verfolger Union Berlin beim 0:0 in Dresden kann der Tabellenzweite aus der Hansestadt seinen Vorsprung auf Platz drei auf sechs Punkte ausbauen. Voraussetzung ist ein Heimsieg für das Team von Trainer Hannes Wolf gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg.

"Mentalität und Körpersprache sind jetzt die Dinge, die wir einfordern und vorleben", sagte Wolf. Anders als nach dem umjubelten 4:0-Derbysieg beim FC St. Pauli, auf den eine unnötige 2:3-Heimpleite gegen Darmstadt 98 folgte, will der HSV diesmal vor eigenem Publikum Vollgas geben und nachlegen. Sechs Tage nach dem 2:0-Pokaltriumph beim SC Paderborn erwartet der Coach, dass seine Profis dazu erneut die nötige (Sieger-)Mentalität abrufen.