Team entscheidet: Aaron Hunt bleibt Kapitän des Hamburger SV - Drei Neue im Mannschaftsrat

Ob diese Entscheidung auch vom neuen Trainer Dieter Hecking so getroffen worden wäre? Aaron Hunt bleibt Kapitän des Hamburger SV. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde von seinen Mannschaftskollegen bestimmt, teilte der Fußball-Zweitligist am Samstag nach dem 2:2 in der Saison-Generalprobe gegen den RSC Anderlecht mit. Zu seinem Stellvertreter wurde der niederländische Abwehrspieler Rick van Drongelen gewählt.

Drei Neuzugänge im Mannschaftsrat

Hunt spielt seit 2015 beim HSV und war bereits in der vergangenen Saison im Amt. Der frühere Bremer und der 20-jährige van Drongelen bilden gemeinsam mit den Neuzugängen Tim Leibold, der akutell verletzte David Kinsombi und Lukas Hinterseer den Mannschaftsrat. Leibold, Kinsombi und Hinterseer wurden von Trainer Dieter Hecking bestimmt. „Bei einer so neu zusammengestellten Mannschaft wollte ich bei der Besetzung ein gutes Gefühl haben“, sagte der 54-Jährige. Dass er die Wahl des Mannschaftsführers aber in die Hände des Teams legen würde, war von Beginn an klar. Das Verhältnis zwischen dem ehemaligen Gladbach-Coach zu Hunt galt zunächst als belastet, weil beide in der gemeinsamen Zeit beim VfL Wolfsburg einige Differenzen hatten.

Diese Zu- und Abgänge stehen beim HSV für 2019/20 schon fest Jeremy Dudziak und David Kinsombi (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem Hamburger SV an, den Fiete Arp und Lewis Holtby verlassen werden. ©

Hunt ist gut in Form

Diese Meinungsverschiedenheiten räumte Hecking aber kurz nach seinem Amtsantritt in der Hansestadt aus. Es fand ein Gespräch zwischen ihm und Hunt statt - "aber eigentlich kein klärendes", meinte der HSV-Coach. Vielmehr ging es ums Sportliche. Hecking: "Er hat aufgrund von Verletzungen in der gesamten Rückrunde nicht mehr seinen Rhythmus gefunden. Den braucht aber jeder Spieler jeden Alters für optimale Leistungen." Vor dem ersten Saison-Punktspiel des HSV in der 2. Liga gegen Darmstadt 98 am Sonntag präsentierte sich der im Kapitänsamt bestätigte Hunt in guter Form: Gegen Anderlecht gelang ihm per Freistoß der zwischenzeitliche Führungstreffer.

