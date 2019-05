Aus Angst vor Krawallen: HSV verzichtet auf Abschied von Lasogga, Holtby und Hwang

So einen (Nicht)-Abschied haben sich die scheidenden HSV -Stars sich bestimmt nicht vorgestellt. Pierre-Michel Lasogga, Lewis Holtby und Hee-Chan Hwang werden den Hamburger SV im Sommer verlassen. Auf einen Abschied im letzten Heimspiel gegen den MSV Duisburg (Sonntag, ab 15.30 Uhr im SPORT BUZZER-Liveticker ) werden die Profis nach Bild-Informationen dennoch verzichten müssen.

Denn der HSV will verhindern, dass die Stimmung nicht schon vor dem Anpfiff kippt und die drei Spieler vor Schmäh-Gesängen und Buh-Rufen schützen. Schon beim HSV-Abstieg am 12. Mai 2018 kam es zu Ausschreitungen im Fanblock. Eine solche Eskalation will man kein zweites Mal.