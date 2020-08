HSV-Präsident Marcell Jansen schließt Verkauf von weiteren Klub-Anteilen nicht aus

Marcell Jansen schließt zur Überwindung der Finanzkrise im deutschen Profifußball weitere Verkäufe von Anteilen an der Fußball AG des Zweitligisten Hamburger SV nicht aus: "Die wirtschaftliche Existenz muss über allem stehen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der AG und Präsident des HSV e.V. in einem Gespräch mit der am Donnerstag erscheinenden Wochenzeitung Die Zeit: "Wir müssten uns doch eher Sorgen machen, wenn sich unser Vorstand nicht mit allen Optionen auseinandersetzen würde."