Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga verteidigt. Die Norddeutschen kamen beim Tabellendritten Arminia Bielefeld allerdings nicht über ein 1:1 hinaus. Lukas Hinterseer brachte den HSV in der 14. Minute in Führung. Fabian Klos gelang in der 50. Minute der Ausgleich. Die Hamburger haben nun einen Punkt Vorsprung auf den VfB Stuttgart und zwei Punkte auf Bielefeld. Das nächste Top-Spiel lässt nicht lange auf sich warten: Samstag steht das Duell mit dem Tabellenzweiten VfB Stuttgart an. Für den SPORTBUZZER hat Reporter Oliver Jensen das Spiel in Bielefeld verfolgt und bewertet die Leistungen der HSV-Profis.

Der HSV in Noten: Die Einzelkritik zum Unentschieden bei Arminia Bielefeld Der Hamburger SV verpassten im Spitzenspiel bei Arminia Bielefeld einen Auswärtssieg. Der SPORTBUZZER hat alle HSV-Spieler in Noten bewertet. ©

Anzeige

Edmundsson leitet HSV-Tor mit Fehlpass ein

Die Stuttgarter hatten ihrerseits am Sonntag eine 0:1-Pleite gegen Holstein Kiel einstecken müssen. Diesen Ausrutscher des Verfolgers wollte der HSV unbedingt nutzen. Von Beginn an volle Kraft voraus - so schien aber das Motto beider Mannschaften zu lauten. Ohne Anlaufphase suchten sowohl die Arminia als auch der HSV von der ersten Minute an bei Ballbesitz den schnellen und direkten Weg nach vorne. Cebio Sekou (3. Minute) und Florian Hartherz (8.) hatten die ersten Bielefelder Abschlüsse. Für Hamburg scheiterte Hinterseer zunächst noch an Arminia-Keeper Stefan Ortega (4.) und profitierte dann von einem krassen Fehler der Gastgeber: Jóan Símun Edmundsson misslang ein Rückpass völlig, Hinterseer ging dazwischen und blieb frei vor Ortega eiskalt. Für die Arminia hatte der nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurückgekehrte Fabian Klos die beste Chance, doch Daniel Heuer Fernandes parierte den Schuss des Top-Torjägers im Team von Coach Uwe Neuhaus stark (33.).

Bielefeld gleicht nach der Pause aus

Nach dem Seitenwechsel war der Schlussmann dann machtlos: Marcel Hartel brachte eine Ecke ins Zentrum und Klos köpfte unhaltbar zum Ausgleich ein - bereits sein siebtes Saisontor. Neben den fußballerischen Qualitäten, die beide Teams auf den Platz brachten, bekamen die Zuschauer nun zusehends harte Zweikämpfe und hitzige Diskussionen geboten. Schiedsrichter Frank Willenborg hatte alle Mühe, die Gemüter bei einer Rudelbildung nach einem Klos-Foul zu beruhigen.

Angefeuert von ihren lautstarken Fans, die nach dem Ausgleich auf die mögliche Tabellenführung hofften, erarbeitete sich Bielefeld nun ein Übergewicht. Klos hatte zweimal die Gelegenheit zum Siegtreffer (73./80.), nutzte seine Chance auf den Doppelpack aber nicht. Immerhin hielt die Arminia den HSV weitgehend vom eigenen Tor fern. Die Hamburger, die in der Schlussphase durch Dudziak per Distanzschuss noch die Latte trafen (86.), müssen sich am Samstag im nächsten Topspiel erwehren: Dann kommt Stuttgart in die Hansestadt.

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.