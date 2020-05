2. Liga kompakt: HSV nach Pfostentreffer nur unentschieden - Stuttgart mit nächster Pleite

Hamburger SV - Arminia Bielefeld 0:0

Trotz einer engagierten Vorstellung ist dem Hamburger SV der Angriff auf Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld nicht gelungen. Im eigenen Stadion musste sich der in der Tabelle Zweitplatzierte HSV mit einem 0:0 begnügen und konnte sich folglich nicht entscheidend vom VfB Stuttgart, der auf dem Relegationsrang folgt, absetzen. Die Hanseaten verfügten gegen die Arminia zwar über die größeren Spielanteile, ließen jedoch einige gute Gelegenheiten ungenutzt. Einem Treffer am nächsten kam noch Tim Leibold, der per Kopf nur den Pfosten des Gäste-Tores traf (67.). Nach dem Remis thronen die Bielefelder weiterhin mit sieben Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz.