Berichte: AS Rom wirbt um HSV-Sportchef Jonas Boldt – Konzept offenbar schon präsentiert

Die AS Rom will offenbar Sportvorstand Jonas Boldt vom Hamburger SV abwerben. Dies berichten die italienische Tageszeitung Il Tempo und Sport1 übereinstimmend. Demnach soll der langjährige Leverkusener seine Vorstellungen für die Kader-Planungen beim italienischen Spitzenklub bereits in einem Gespräch mit den Klubchefs hinterlegt haben. Die Roma ist auf der Suche nach einem neuen Sportchef - neben Boldt gelten auch Ex-Leipzig-Macher Ralf Rangnick und Juventus-Sportdirektor Fabio Paratici als Kandidaten.

Das Treffen Boldts mit den neuen Roma-Besitzern Dan und Ryan Friedkin soll am vergangenen Donnerstag stattgefunden haben. In der dreistündigen Sitzung habe der 38-Jährige über seine Philosophie und die Ideen gesprochen, mit denen er die Römer wieder flott machen will. Nach einem enttäuschenden Saisonstart steht die AS in der Serie A lediglich auf dem zehnten Platz, im Vorjahr wurde nicht zuletzt auch die Vorherrschaft in der Stadt an Lazio verloren.