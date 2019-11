HSV-Aufstellung fix: Bobby Wood gibt gegen Dynamo Dresden Startelf-Debüt unter Hecking

Der Hamburger SV geht als klarer Favorit in die Zweitliga-Partie gegen die SG Dynamo Dresden. Vor dem Spiel am Samstag (13 Uhr/ hr im Liveticker verfolgen!) gegen die Sachsen weist der Tabellenzweite die beste Heimbilanz in der 2. Bundesliga auf. Dagegen hat der Vorletzte aus Dresden mit zwei Zählern so wenig Punkte wie kein anderer Klub in der Fremde geholt. Dennoch warnte HSV-Trainer Dieter Hecking: „Dresden ist nicht so schlecht wie der Tabellenplatz.“ Er bezeichnete den Gegner sogar fußballerisch als „eines der besten Teams der Liga“.

Hecking kann am Samstag vor mehr als 50.000 Zuschauern wieder auf die Routiniers Aaron Hunt und Martin Harnik zugreifen. Das Duo hatte wegen Oberschenkelproblemen zwei Spiele gefehlt. Dabei hatte der HSV beim Tabellenletzten Wehen Wiesbaden und bei Holstein Kiel jeweils nur 1:1 gespielt und die Tabellenführung verloren. Während Hunt nicht startet, hat es Harnik in die Anfangs-Formation geschafft - wie überraschend auch Bobby Wood

HSV-Aufstellung gegen Dresden fix: Klickt euch jetzt durch die Bildergalerie mit der Hamburg-Startelf!

HSV-Aufstellung fix: Mit dieser Startelf spielt Hamburg gegen Dynamo Dresden Daniel Heuer Fernandes ©

Im Sturm muss Hecking umstellen. Lukas Hinterseer ist verletzt, Bakery Jatta nach seiner Roten Karte in Kiel gesperrt. So wird Wood neben Harnik erstmals in der Saison von Beginn an spielen. Im Mittelfeld setzt der HSV-Coach wieder auf Christoph Moritz.

Der HSV-Trainer feiert am 14. Spieltag ein Jubiläum: Hecking bestreit seine 150. Zweitliga-Partie als Coach. Zahlen sind für den 55-Jährigen jedoch Schall und Rauch, wie er vor der Begegnung bestätigte: "Das wusste ich nicht, bin wirklich überrascht. Ich mache mir aber nicht viel aus Zahlen. Das Einzige was ich will, sind drei Punkte. Auch in meiner 150. Begegnung."