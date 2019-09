HSV-Aufstellung gegen Aue fix: Hecking baut Startelf nach Derby-Pleite um - Jatta auf der Bank

Mit einem Sieg gegen Erzgebirge Aue will der Hamburger SV die verdiente Derby-Niederlage beim FC St. Pauli (0:2) etwas vergessen machen. Sechs Tage nach dem 0:2 beim Nachbarn vom Millerntor ist das Projekt Wiedergutmachung für den Tabellenzweiten am Sonntag (13.30 Uhr/ hier im SPORT BUZZER-Liveticker verfolgen) gegen die starken Sachsen keine Selbstverständlichkeit. Der Tabellenfünfte sei eine „gewachsene und gestandene Zweitliga-Mannschaft, die aus ihren Möglichkeiten etwas richtig Gutes macht“, sagte HSV-Trainer Dieter Hecking, der ebenfalls eine gestandene Startelf auf den Platz schickt. Der SPORT BUZZER zeigt die Startelf-Aufstellung des HSV!

Das ist die HSV-Aufstellung gegen Erzgebirge Aue:

Aufstellung fix! So spielt der HSV gegen Erzgebirge Aue

Aufstellung gegen Erzgebirge Aue: Wie reagiert der HSV auf die Derby-Niederlage?

Hecking baut seine Mannschaft für das Spiel gegen Aue auf einigen Positionen um: Im Vergleich zum Derby gegen St. Pauli gibt es drei Änderungen, alle in Mittelfeld oder Offensive. Gegen Aue ist offensichtlich Erfahrung gefragt: Aaron Hunt (33), Martin Harnik (32/Startelf-Debüt) und Jeremy Dudziak (24) rücken für Bakery Jatta (21), Khaled Narey (25) und David Kinsombi (23) in die Aufstellung des HSV.

Dem HSV fehlen gegen Aue weiterhin der schwer verletzte Rechtsverteidiger Jan Gyamerah , der im Derby gegen den FC St. Pauli in der Aufstellung von Youngster Josha Vagnoman ersetzt worden war. Außerdem nicht dabei sind der frühere Nürnberger Ewerton und Mittelfeldspieler Christoph Moritz, die sich nach Verletzungen im Aufbautraining befindet. U21-Europameister Julian Pollersbeck steht nicht im Kader, der Ex-Lauterer ist derzeit hinter Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel nur dritte Wahl und spielt in der Aufstellung keine Rolle.

Kapitän Aaron Hunt hatte die Leistung des HSV im Derby gegen den FC St. Pauli scharf kritisiert. Der 33-Jährige stand im Stadtduell nicht in der Startelf, wurde von Dieter Hecking erst im Spielverlauf eingewechselt. Die erste Halbzeit sei "deutlich zu wenig" gewesen, resümierte Hunt. "Wir sind nicht ins Rollen gekommen, liegen zur Pause verdient zurück. Wir hatten auch unsere Chancen, machen die heute aber nicht rein." Hecking hatte seine Spieler in Schutz genommen. "Es ist, *wie ich immer gesagt habe*, ein Prozess, in dem wir uns befinden", sagte Hecking. "Wir sind nicht vor Rückschlägen gefeit." Dennoch müsse man die Niederlage "kritisch analysieren".