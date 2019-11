HSV-Aufstellung fix: So spielt Hamburg im Nordderby gegen Holstein Kiel

Der Hamburger SV will sich an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga festsetzen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking muss am Samstag (13 Uhr/Sky) im Nordderby beim Tabellenzwölften Holstein Kiel antreten und will dort nach einer zuletzt enttäuschten Leistung gegen Wehen Wiesbaden wieder drei Punkte holen.