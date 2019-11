HSV-Aufstellung fix: So spielt der Hamburger SV gegen Wehen Wiesbaden - Harnik fehlt, Ewerton im Kader

Die Ausgangslage könnte für den HSV vor dem Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden (ab 13:30 Uhr im Liveticker) kaum besser sein. Mit Aue und Heidenheim nahmen sich schon am Samstag direkte Konkurrenten um den Aufstieg die Punkte gegenseitig weg. Dazu reisen die Hanseaten mit einem 6:2-Kantersieg gegen Stuttgart am vergangenen Spieltag an. Einzig das Pokal-Aus - wiederum gegen Stuttgart - am Dienstag trübt die prächtige Stimmung in Hamburg etwas.