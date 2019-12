HSV-Aufstellung fix: So startet Trainer Dieter Hecking gegen Heidenheim - Jatta mit Comeback

Mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim will der Hamburger SV einen Rivalen auf den Aufstieg in die Bundesliga distanzieren. Mit dem angestrebten siebten Heimsieg in Serie würden die aktuell zweitplatzierten Hanseaten den Vorsprung auf die Heidenheimer, derzeit Vierter, auf neun Punkte ausbauen.

HSV-Trainer Dieter Hecking setzt vor allem auf die Rückkehr von Bakery Jatta. Der Außenstürmer hat seine Zwei-Spiele-Sperre nach der Roten Karte im Spiel gegen Holstein Kiel (1:1) abgesessen. „Ich bin froh, dass er wieder in der Startelf steht. Das hilft uns enorm“, sagte Hecking. Auch der zuletzt angeschlagene Kapitän Aaron Hunt hat es in die Startelf geschafft. Auf Abwehrchef Rick van Drongelen verzichtet Hecking in der Innenverteidigung überraschend.