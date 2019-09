HSV-Aufstellung fix: Hecking setzt gegen Jahn Regensburg erneut auf Harnik und Hinterseer

Der Hamburger SV will sich auf einem Aufstiegsplatz der 2. Bundesliga festsetzen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking muss am Samstag (13 Uhr/hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen) beim SSV Jahn Regensburg antreten und peilt den nächsten Sieg an. Nach den beiden Niederlagen gegen die Oberpfälzer in der Vorsaison (0:5, 1:2) wollen die Norddeutschen Revanche nehmen - mit Hilfe der Unterstützung von etwa 1750 HSV-Fans. Um den nächsten Dreier zu holen, vertraut Hecking auf die Mannschaft, die am vergangenen Spieltag einen souveränen 4:0-Erfolg gegen Aue einfuhr. Der SPORTBUZZER zeigt die Startelf des HSV!

Das ist die HSV-Aufstellung gegen den SSV Jahn Regensburg. Jetzt durch die Bildergalerie klicken!

Aufstellung fix! So spielt der HSV gegen Jahn Regensburg Daniel Heuer Fernandes ©

Die Hamburger haben von bisher sieben Saisonspielen fünf gewonnen und lediglich das Stadtderby gegen den FC St. Pauli verloren. Selbst der als kritisch bekannte Investor Klaus-Michael Kühne sieht den HSV auf Kurs. „Ich meine, da könnte was Gutes bei rauskommen mit dem Aufstieg“, sagte der 81 Jahre alte Milliardär.

Indes möchte HSV-Coach Hecking von einem "Rache-Spiel" nach den beiden Niederlagegen gegen Regensburg in der Vorsaison nichts wissen. Vor der Partie sprach der 55-Jährige von einem "sportlichen Wettkampf". Es sei eine neue Saison und es seien andere Voraussetzungen im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit. "Wir wissen aber, dass uns in keinem Spiel etwas geschenkt wird", so der Trainer, der nach dem Sieg gegen Aue aufgrund des Todes seines Vaters keine Interviews gegeben hatte und nicht zur Pressekonferenz erschienen war.

Jahn Regensburg rechnet sich gegen HSV erneut etwas aus

Nach zwei Siegen in der vorigen Saison rechnet sich Jahn Regensburg erneut etwas aus gegen den Hamburger SV. „Es ist ein neues Spiel, eine neue Saison. Aber natürlich ist es schön, wenn man das in Erinnerung hat und man gesehen hat, dass man einen Großen ärgern kann“, sagte Coach Mersad Selimbegovic. „Für so etwas braucht man einen überragenden Tag. Du musst auf allen Positionen zu 100 Prozent da sein.“

Nach dem 2:1 und dem 5:0 in den beiden Zweitligaspielen gegen die Hanseaten ist der Jahn aber dennoch gewarnt. „Du musst hoffen, dass die keinen Sahnetag erwischen, sonst kann es schon rumms machen“, sagte Selimbegovic am Donnerstag. Verzichten müssen die Oberpfälzer auf den an der Schulter verletzten Verteidiger Oliver Hein.

