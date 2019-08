HSV-Aufstellung gegen VfL Bochum fix: Hamburger SV mit Hinterseer und Gyamerah 

Zum Durchklicken: Die HSV-Aufstellung gegen den VfL Bochum

Außenverteidiger Gyamerah warnte dem HSV vor dem Spiel vor seinem Ex-Klub: "Sie haben eine gute Mannschaft und enormes Potenzial", sagte der Außenverteidiger, der zu Saisonbeginn von der Ruhr an die Elbe gewechselt war, am Dienstag in der Hansestadt. Dass der VfL in den bisher zwei Spielen noch keinen Sieg gefeiert habe, täusche über die wahre Qualität des Tabellen-14. hinweg