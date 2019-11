HSV-Aufstellung gegen den VfL Osnabrück fix: Bobby Wood bekommt nächste Chance

Im Kampf um die Tabellenspitze der 2. Liga muss der Hamburger SV im Spiel beim VfL Osnabrück am Freitagabend (18.30 Uhr - hier im Liveticker) vorlegen. Allerdings lief es beim aktuellen Tabellenführer zuletzt in der Fremde nicht so richtig. Und dann fehlt Trainer Dieter Hecking auch noch ein ganz wichtiger Spieler: Mit Aaron Hunt hat sich der Kapitän wegen Fiebers abgemeldet. Für ihn erhält Bobby Wood nach seiner Startelf-Premiere in der Vorwoche beim 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden die nächste Chance in der Hecking-Elf. Hier die Aufstellung im Überblick!