PRO: Ja, alles spricht gegen den HSV

Was haben die HSV-Fans in den vergangenen Jahren alles durchgemacht: Den zermürbenden Überlebenskampf in der Bundesliga, das Ende des Dinos mit dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte, elf Trainer in sechs Jahren. Der direkte Wiederaufstieg – er wäre eine Erlösung. Leider wird der Hamburger SV ihn noch vergeigen.