Ex-Torjäger Hrubesch spricht dem HSV gewachsene Strukturen ab: "Nicht die Übermannschaft in der 2. Liga“

Ex-Stürmer Horst Hrubesch hat seinem ehemaligen Verein Hamburger SV Chancen auf die Rückkehr in die Bundesliga eingeräumt, sieht aber auch kritische Punkte. "Sie sind nicht die Übermannschaft in der 2. Liga. Ich denke, es ist auch keine gewachsene Struktur in dieser Mannschaft. Das muss sich alles erst finden, zusammenfügen“, sagte der 69-Jährige in einem Interview mit dem NDR-Radiosender Welle Nord.