HSV will den Aufstieg und reist ins Kurz-Trainingslager - Trainer Wolf: "Wir müssen alles dafür tun"

Der Hamburger SV reist am Mittwoch in sein kurzfristig organisiertes Trainingslager nach Rotenburg an der Wümme. Bei dem nach sechs sieglosen Spielen auf Nicht-Aufstiegsplatz vier abgerutschten Traditionsklub will Trainer Hannes Wolf bis Freitag noch mal alle Kräfte für das Saisonfinale in der 2. Liga mobilisieren.