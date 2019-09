HSV-Profi Fein: Skandal um Bakery Jatta "hat den Verein zusammengeschweißt"

Adrian Fein: "Wir wissen, dass wir uns auch in schwierigen Phasen aufeinander verlassen können"

Für den 20-Jährigen spielte dabei Trainer Dieter Hecking eine wichtige Rolle. Der neue HSV-Coach hatte sich in der Öffentlichkeit mehrfach deutlich und unverbrüchlich an die Seite seines Linksaußen gestellt. "Trainer Dieter Hecking, aber auch wir als Mannschaft und der komplette Betreuerstab standen in jeder Minute hinter ihm", sagte Fein gegenüber Goal und Spox. "Jetzt ist zum Glück alles geklärt, aber ich glaube, die Debatte um Bakery hat den Verein zusammengeschweißt. Der Zusammenhalt in der Gruppe wurde gestärkt."