Bezirksamt bestätigt: Ermittlungen wegen HSV-Profi Bakery Jatta eingestellt

Nach den von der Sport Bild in einem Bericht lancierten, schweren Anschuldigungen gegen den 21-jährigen Gambier, der bei seiner Einreise nach Deutschland seine Identität gefälscht haben soll, hatte der Anwalt des Offensivspielers Ende der vergangenen Woche Beweise über die Korrektheit von Jattas Angaben beim Amt hinterlegt. Dabei soll es sich um eine Kopie der Original-Urkunde aus dem Geburtenregister von Jattas Heimatland Gambia handeln, die belegt, dass Jatta am 6. Juni 1998 in der Stadt Gunjur geboren wurde. Die Daten stimmen mit denen überein, die Jatta bei seiner Vertragsunterschrift vor drei Jahren in Hamburg angegeben hatte.