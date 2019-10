Gambia nominiert Bakery Jatta - spielt das HSV-Talent doch nicht für Deutschland?

Die Einladung an den 21-Jährigen gilt für zwei Qualifikationsspiele für den Afrika Cup, der im Januar 2021 in Kamerun ausgetragen wird. Das bestätigte Nationaltrainer Tom Saintfiet der britischen BBC. Der Belgier Saintfiet betonte, dass er mit der Einladung gewartet habe, bis Jattas Identität abschließend geklärt wurde. Die "Causa Jatta", die Fußball-Deutschland wochenlang beschäftigt und eine Debatte über Rassismus in Gang gesetzt hatte, war in der vergangenen Woche von der Staatsanwaltschaft offiziell geschlossen worden.