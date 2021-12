Bakery Jatta gegen Hansa Rostock in HSV-Startelf - Manager Jonas Boldt: "Stellen uns vor den Spieler"

Der Hamburger SV setzt trotz des Wirbels um Bakery Jatta weiter auf den Stürmer und bietet ihn im Zweitliga-Spiel am Sonntagnachmittag gegen Hansa Rostock in der Startelf auf. Es ist die erste Partie nach der Anklageerhebung gegen Jatta. "Es ist klar, dass wir uns vor den Spieler stellen", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt vor dem Anpfiff der Partie bei Sky. Man habe "von den Behörden einen gültigen Pass" vorliegen, betonte der Manager. Dies sein "kein Schülerausweis, wo man mit Kaugummi ein Foto reingeklebt" habe, sondern "ein behördliches Dokument". Daher habe es am Einsatz des Profis auch keinen Zweifel gegeben. Einen Protest der Gegner befürchte er nicht, da er dafür keine Grundlage sehe, sagte Boldt.

