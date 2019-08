Wirbel um HSV-Profi: Bakery Jatta droht schlimmstenfalls die Abschiebung

Bakery Jatta vom Hamburger SV droht im schlimmsten Fall die Abschiebung , sollten seine Angaben zur eigenen Identität wie berichtet unwahr sein. „Die Gründe für die damalige Duldung sind ja dann weggefallen, und dann wird auch der Aufenthalt rückwirkend verwirkt“ , sagte Falko Droßmann, Bezirksamtsleiter Hamburg Mitte, am Mittwochabend im Hamburg-Journal des NDR-Fernsehens. „Das ist eine sehr harte Möglichkeit, aber sie würde natürlich in der letzten Konsequenz zu einer Abschiebung führen können.“

Alex Silva, Thiago Neves und auch Jonathan Pitroipa schafften den Durchbruch beim HSV nicht. Sie waren nicht die einzigen. Wer noch? Das erfahrt Ihr in der Bildergalerie. ©

Heißt Bakery Jatta Bakary Daffeh? HSV verweist auf gültige Dokumente

Nach Angaben der Sport Bild könnte er einen anderen Namen haben und älter sein. Jatta heiße demnach in Wahrheit Bakary Daffeh und sei und fast zweieinhalb Jahre älterals angenommen. Der HSV hatte ihn vor seinem ersten Vertrag im Juni 2016 medizinisch wegen seines Alters untersuchen lassen.

Wenn er bei seiner Einreise nach Deutschland ein Jahr zuvor bereits volljährig gewesen sein sollte, könnte er ein Problem bekommen: Nur alleinreisende minderjährige Flüchtlinge erhalten in der Regel eine Duldung und dürfen im Land bleiben.

Der HSV verweist auf gültige Dokumente. „Wir haben Bakery Jattas gültigen Reisepass inklusive Aufenthaltsgenehmigung vorliegen“, betonte HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann. Wegen des Einspruchs des 1. FC Nürnberg gegen die 0:4-Niederlage am Montag hat das DFB-Sportgericht die Hamburger um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten. Da Jatta aber auf der Spielberechtigungsliste stand, müsste der HSV selbst nur eine Strafe fürchten, wenn ein strafbares Handeln des Vereins vorliegen würde.

Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde

Ex-HSV-Trainer Labbadia: "Natürlich haben wir gedacht: Ist ja Wahnsinn"

Jattas erster HSV-Trainer Bruno Labbadia drückt dem 21-Jährigen die Daumen. "Bakery ist ein ganz feiner Mensch, sehr bodenständig, sehr demütig, mit tollen Manieren. Er hat einen sportlichen Weg gemacht, der mich total freut", sagte Labbadia der Bild. Er habe "gleich gemerkt, dass er etwas Außergewöhnliches hat", betonte der 53-Jährige. Natürlich haben wir gedacht: Ist ja Wahnsinn, dass der noch nie in einem Verein gespielt hat. Aber das hat für uns keine Rolle gespielt.“ Er hätte Jatta "so oder so zum HSV geholt", betonte der Trainer. Egal, "ob 17 oder 19".