Trotz eingestellter Ermittlungen gegen Bakery Jatta: Protest des 1. FC Nürnberg gegen HSV-Pleite wird vor DFB verhandelt

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat die Ermittlungen gegen HSV-Profi Bakery Jatta eingestellt - das erste Sportgerichtsverfahren nach dem Einspruch des 1. FC Nürnberg bleibt jedoch zunächst weiter für kommenden Montag in Frankfurt angesetzt. Die Nürnberger hatten gegen die Wertung der 0:4-Niederlage am zweiten Spieltag der 2. Liga gegen den Hamburger SV mit Verweis auf den Einsatz Jattas Protest eingelegt. „Der Termin wird nur hinfällig, wenn der 1. FC Nürnberg seinen Einspruch zurückziehen würde“, sagte der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts Hans E. Lorenz zum SPORTBUZZER. Das ist zunächst nicht geschehen. In Nürnberg wird offenbar ausgiebig über das weitere Vorgehen beraten, eine Stellungnahme blieb bis zum Nachmittag aus.