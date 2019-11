Rote Karte für Bakery Jatta! HSV-Profi kassiert Platzverweis gegen Holstein Kiel - Rudelbildung um Hecking 

Hitzige Stimmung im Nordderby der 2. Bundesliga! Mitte der ersten Halbzeit der Partie zwischen Holstein Kiel und Tabellenführer Hamburger SV kassierte der Gast aus der Hansestadt einen harten Platzverweis, musste fortan in Unterzahl antreten. Die Rote Karte sah HSV-Profi Bakery Jatta wegen eines Foulspiels am Spielfeldrand. Zu diesem Zeitpunkt stand es im ausverkauften Holstein-Stadion 0:0. Kurz vor der Pause gelang den Gastgebern das 1:0 durch Janni Serra.

Was war passiert? In der 26. Minute dribbelte der Kieler Salih Özcan vor der Kieler Bank, als er von Jatta von den Beinen geholt wurde. Während auf der Ersatzbank der Holsteiner Trainer, Ersatzspieler und Sportchef Uwe Stöver wutentbrannt aufsprangen, zückte Schiedsrichter Christian Dingert sofort die Rote Karte. Anschließend kam es zu tumultartigen Szenen, denn HSV-Trainer Dieter Hecking sah im demonstrativen Aufspringen der Kieler Verantwortlichen eine Unsportlichkeit.

Schiedsrichter Christian Dingert trifft harte Entscheidung gegen Bakery Jatta

Dingerts Entscheidung war sehr hart, aber von den Regeln durchaus gedeckelt. Nach einer Rudelbildung an der Seitenlinie, in der Hecking vom Vierten Offiziellen Franz Brokop ermahnt wurde, lief das Spiel weiter. Jatta war da schon nicht mehr im Innenraum, der Rechtsaußen war bereits in die Kabinen gestapft.