Trotz Reservistenrolle beim HSV: Ex-Stuttgarter Berkay Özcan will "auf jeden Fall" bleiben

Der türkische Nationalspieler Berkay Özcan denkt trotz seiner Reservistenrolle beim Hamburger SV derzeit nicht an einen Vereinswechsel. "Ich will auf jeden Fall beim HSV bleiben - und zwar so lange wie möglich", sagte der 21 Jahre alte Mittelfeldakteur dem Hamburger Abendblatt. "Natürlich ist mein persönlicher Anspruch ein anderer, aber ich gebe weiter Vollgas im Training, um mich dem Trainer anzubieten", betonte er.