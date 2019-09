Trainer Hecking bestätigt Özcan-Abgang beim HSV - Leihe zu Gladbach-Gegner Basaksehir?

Trainer Dieter Hecking hat den Abgang von Berkay Özcan vom Zweitligisten Hamburger SV bestätigt. „Er wird uns verlassen, weil wir der Meinung sind, dass diese jungen Spieler Spielpraxis brauchen“, sagte der 54-Jährige am Sonntag nach dem 3:0 seiner Mannschaft gegen Hannover 96. Wohin der Mittelfeldspieler wechselt, sagte Hecking nicht. Laut dem „Hamburger Abendblatt“ soll der 21-Jährige, der erst im vergangenen Winter zum HSV gewechselt war, an Basaksehir Istanbul ausgeliehen werden. Der Klub ist Gruppen-Gegner von Borussia Mönchengladbach in der Europa League.