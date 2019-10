HSV-Boss Bernd Hoffmann: Jonas Boldt und Dieter Hecking waren die "richtigen Entscheidungen"

Der Hamburger SV ist zurück in der Erfolgsspur. Tabellenführer der zweiten Liga, 20 Punkte aus den ersten neun Spielen, erst eine Niederlage kassiert und im eigenen Volksparkstadion noch ungeschlagen - so gut lief es beim HSV lange nicht. Vorstandschef Bernd Hoffmann sieht die Runderneuerung der sportlichen Führung als Basis für den Erfolg. Nach dem verpassten Wiederaufstieg in die Bundesliga im Mai „haben wir gesagt, im Sport müssen wir uns noch einmal komplett neu erfinden“, sagte er der Bild. Mit Trainer Dieter Hecking und Sportvorstand Jonas Boldt habe man „ein passendes Gesamt-Team“ zusammengestellt. „Wir sind sehr froh, dass es so aussieht, dass es die richtigen Entscheidungen waren“, betonte er.