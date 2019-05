HSV-Boss Bernd Hoffmann erklärt: Deshalb haben wir Sportvorstand Jonas Boldt geholt

Einige Tage nach dem Beben beim Hamburger SV soll wieder Normalität einkehren: Der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann hat Jonas Boldt zum Amtsantritt ausführlich gelobt. Hoffmann hat dem neuen Sportvorstand des Fußball-Zweitligisten nicht nur „exzellente Managerqualitäten“, sondern auch Realitätsbewusstsein bescheinigt. „Offensichtlich schätzt er die Aufgabe hier in Hamburg realistisch ein“, sagte der HSV-Boss am Sonntag in einem Interview des NDR.