Boss Hoffmann: Mit diesen Klubs will sich der HSV künftig messen - Boldt spricht über Winter-Transfers

Vorstandschef Bernd Hoffmann will den Hamburger SV nach eigenen Worten bis 2024 in der Bundesliga wieder zu einem fest etablierten Klub machen. „ Wir messen uns in der Gruppe der Klubs wie Frankfurt, Schalke, Gladbach, Köln und Stuttgart“ , sagte der 56-Jährige am Samstag auf der Jahreshauptversammlung des über 89.000 Mitglieder starken Zweitligisten.

Hoffmann fordert Aufstieg "spätestens nächstes Jahr"

Nach dem verpassten Aufstieg im vergangenen Jahr ist auch in dieser Saison die Rückkehr in die Bundesliga das oberste Ziel. „Die 2. Liga ist ein mühsames Geschäft“, gestand Hoffmann ein. „Wir schwimmen im falschen Teich“, betonte er. „Jedes weitere Jahr in Liga 2 geht wirtschaftlich, aber es bedeutet für uns einen weiteren Verlust an Substanz.“ Nach der schwachen Endphase in der Hinrunde muss der HSV noch um den Aufstieg bangen. Dieser sei aber "spätestens nächstes Jahr ein Muss", sagte Vorstandsboss Hoffmann.