Bericht: Laptop von HSV-Boss Bernd Hoffmann gestohlen - Polizei klärt Fall auf

Den Hamburger SV beschäftigen vor dem Rückrunden-Start der 2. Liga am kommenden Donnerstag gegen den 1. FC Nürnberg einmal mehr Turbulenzen abseits der sportlichen Vorbereitung. Wie die Bild berichtet, wurde Klubchef Bernd Hoffmann in der vergangenen Woche auf einer Zugfahrt von Frankfurt nach Hamburg bestohlen. Beute der Diebe: Eine Tasche mit Laptop und Portemonnaie. Hoffmann meldete den Fall umgehend der Polizei, die den Täter aufgrund von Videoaufnahmen am Hamburger Hauptbahnhof schon am nächsten Tag fassen konnte. Der Laptop befand sich jedoch nicht mehr im Besitz des Täters.