HSV bestätigt: Simon Terodde in Corona-Quarantäne – Heidenheim-Spiel nicht gefährdet

Der Hamburger SV muss wegen eines positiven Corona-Tests vorerst auf Torjäger Simon Terodde verzichten. Seine Teamkollegen durften am Dienstag nach der Genehmigung durch das zuständige Gesundheitsamt indes wieder das Training aufnehmen. Auch das Spiel am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim ist aktuell nicht gefährdet.

"Ich fühle mich ein bisschen schlapp, habe sonst aber keine typischen Symptome und freue mich, dass die anderen Jungs alle gesund sind", wurde Terodde in einer Klub-Mitteilung zitiert. Der 33-Jährige ist nun für 14 Tage in Quarantäne. Nach der Länderspielpause im Anschluss an die Partie gegen Heidenheim könnte er wieder zur Verfügung stehen.